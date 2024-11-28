Новости

Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости
Льготный лимит энергопотребления в Иркутской области повышен до 7020 кВт*ч в месяц
Игорь Кобзев поблагодарил Анатолия Серышева за содействие в корректировке диапазонов энергопотребления для Иркутской области
В Иркутском районе ищут майнеров, разместивших оборудование на местных «фермах»
Все материалы сюжета

Максим Решетников: ослабление рубля не связано с фундаментальными факторами

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля. Основными причинами ослабления национальной валюты он назвал укрепление доллара к мировым валютам и опасения участников внешнеэкономической деятельности насчет дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне ужесточения санкций в отношении России.

«Текущее ослабление курса не связано с фундаментальными факторами, видим, что торговый баланс крепкий. Кроме того, как это часто происходит в подобных ситуациях, сейчас на валютном рынке присутствует избыточная эмоциональная составляющая. Опыт показывает, что после периода повышенной волатильности курс всегда стабилизируется», – сказал Решетников на полях российского-казахстанского саммита в Казахстане.

Читайте также:

В Госдуме предлагают повысить лимит страхования вкладов до 3 млн рублей
28 ноября 2024
Почему рубль падает и вернется ли он к 100 за доллар?
28 ноября 2024

Напомним, что торги на валютном рынке 27 ноября проходили в крайне нервозной обстановке. Внебиржевой курс доллара поднялся до 114,5 руб./$, максимума с 14 марта 2022 года, а курс юаня достиг 15,16 руб./CNY, максимума с 25 марта 2022 года. ЦБ объявил о приостановке с 28 ноября покупки валюты для снижения волатильности рынка, что должно поддержать рынок. Эксперты БКС Мир инвестиций предполагают, что постепенно появятся каналы, способные состыковать спрос и предложение валюты, а курс рубля стабилизируется и вернется к 100 руб. за доллар.

Однако 28 ноября курсы валют по-прежнему держатся на высоком уровне – фьючерс доллара к рублю торгуется на уровне 108,43 руб., китайский юань – на уровне 14,71 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (1166)


Реклама на сайте

Есть ли жизнь при ставке 21%?
«Цена простоя – выше ставки». Сергей Жарый – о перспективах кредитования бизнеса
«Если ждать лучших времен, можно упустить шанс»
Закрыл вклад – купил квартиру. На рынке жилья наступает время «депозитных денег»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес