Максим Решетников: ослабление рубля не связано с фундаментальными факторами

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля. Основными причинами ослабления национальной валюты он назвал укрепление доллара к мировым валютам и опасения участников внешнеэкономической деятельности насчет дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне ужесточения санкций в отношении России.

«Текущее ослабление курса не связано с фундаментальными факторами, видим, что торговый баланс крепкий. Кроме того, как это часто происходит в подобных ситуациях, сейчас на валютном рынке присутствует избыточная эмоциональная составляющая. Опыт показывает, что после периода повышенной волатильности курс всегда стабилизируется», – сказал Решетников на полях российского-казахстанского саммита в Казахстане.

Напомним, что торги на валютном рынке 27 ноября проходили в крайне нервозной обстановке. Внебиржевой курс доллара поднялся до 114,5 руб./$, максимума с 14 марта 2022 года, а курс юаня достиг 15,16 руб./CNY, максимума с 25 марта 2022 года. ЦБ объявил о приостановке с 28 ноября покупки валюты для снижения волатильности рынка, что должно поддержать рынок. Эксперты БКС Мир инвестиций предполагают, что постепенно появятся каналы, способные состыковать спрос и предложение валюты, а курс рубля стабилизируется и вернется к 100 руб. за доллар.

Однако 28 ноября курсы валют по-прежнему держатся на высоком уровне – фьючерс доллара к рублю торгуется на уровне 108,43 руб., китайский юань – на уровне 14,71 руб.



