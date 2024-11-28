Три самолета не смогли улететь из Иркутска в Бодайбо из-за плохой погоды

В Иркутске задержали три авиарейса. Вылеты не выполнили вовремя из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Бодайбо, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Рейс РД-141 авиакомпании «ИрАэро», запланированный на 11:30, перенесен на 11:00 по местному времени 29 ноября.

Вылет рейса РД-9141 авиакомпании «ИрАэро», который должен был состояться в 13:15, состоится в 06:30 29 ноября.

Рейс ИК-77 вылетел по расписанию, однако в связи с погодными условиями вернулся в Иркутск. Планируемое время отправления – 07:20 29 ноября.

Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.