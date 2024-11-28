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«Нет сомнений, что ЦБ будет рассматривать вопрос дальнейшего повышения ставки»

Банк России допускает повышение ключевой ставки на очередном заседании 20 декабря из-за инфляции, сообщает Интерфакс.

«В этом году официальный прогноз Центробанка по инфляции — 8–8,5%. По тем данным, которые у нас накопились с октябрьского заседания, видно, что инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона. Нельзя исключать, что инфляция окажется выше нашего официального прогноз», — сказал советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

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По его словам, эта ситуация наносит серьезный удар по инфляционным ожиданиям населения, поэтому ЦБ «намерен предпринять все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить ценовую стабильность и вернуть инфляцию к цели».

«На декабрьском заседании, практически нет сомнений, совет директоров Центробанка будет рассматривать вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки. Хотя это решение не предопределено», — добавил Тремасов.

Он отметил, что проинфляционное давление увеличивается в условиях санкций и волатильности курсов, и что «для восстановления ценовой стабильности потребуется длительный период жесткой денежно-кредитной политики».

Эксперты прогнозируют, что на декабрьском заседании ключевая ставка будет повышена до 23%. 25 октября Банк России решил поднять ключевую ставку сразу на 2 п.п, до 21%. Это стало новым историческим максимумом. Предыдущий был достигнут в феврале 2022-го и составлял 20%.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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