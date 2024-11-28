«Нет сомнений, что ЦБ будет рассматривать вопрос дальнейшего повышения ставки»

Банк России допускает повышение ключевой ставки на очередном заседании 20 декабря из-за инфляции, сообщает Интерфакс.

«В этом году официальный прогноз Центробанка по инфляции — 8–8,5%. По тем данным, которые у нас накопились с октябрьского заседания, видно, что инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона. Нельзя исключать, что инфляция окажется выше нашего официального прогноз», — сказал советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

По его словам, эта ситуация наносит серьезный удар по инфляционным ожиданиям населения, поэтому ЦБ «намерен предпринять все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить ценовую стабильность и вернуть инфляцию к цели».

«На декабрьском заседании, практически нет сомнений, совет директоров Центробанка будет рассматривать вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки. Хотя это решение не предопределено», — добавил Тремасов.

Он отметил, что проинфляционное давление увеличивается в условиях санкций и волатильности курсов, и что «для восстановления ценовой стабильности потребуется длительный период жесткой денежно-кредитной политики».

Эксперты прогнозируют, что на декабрьском заседании ключевая ставка будет повышена до 23%. 25 октября Банк России решил поднять ключевую ставку сразу на 2 п.п, до 21%. Это стало новым историческим максимумом. Предыдущий был достигнут в феврале 2022-го и составлял 20%.