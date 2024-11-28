Десятки человек эвакуировались из дома в Иркутске из-за вспыхнувших «машинок» для майнинга

Возгорание произошло в многоэтажном доме в переулке Археолога Михаила Герасимова в Иркутске. На месте инцидента спасатели обнаружили «машинки» для добычи криптовалюты, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области

«Пожар возник из-за короткого замыкания в майнинговом оборудовании, которое находилось на балконе одной из квартир. Провода, соединенные с устройством, загорелись, что привело к воспламенению домашних вещей», – пояснили в ведомстве.

До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировалось 56 человек, среди которых восемь детей. Погибших и пострадавших нет.

С пламенем боролись 20 сотрудников и шесть единиц техники ведомства. Огонь удалось ликвидировать на площади пять квадратных метров.