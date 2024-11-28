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38% опрошенных россиян решили отказаться от поездок за рубеж на Новый год из-за скачка курса доллара

Всего за сутки с 26 по 27 ноября доллар подорожал почти на 8 рублей. Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» выяснили, как этот перепад сказался на отпускных планах россиян.

По данным опроса, 38% россиян были вынуждены отказаться от поездок за рубеж из-за изменения курса: 27% из них уже успели купить билеты и теперь планируют их возвращать. Еще 3% ответили, что не отказались от поездки за границу, но выбрали другое, более доступное направление. При этом 26% опрошенных отметили, что успели поменять рубли заранее, поэтому смогут осуществить задуманное путешествие. Оставшиеся 33% решили не принимать скоропалительных решений и надеются, что до конца года рубль еще укрепится.

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«Текущий курс доллара достиг максимума с конца марта 2022 года. Столь стремительный взлет вызывает тревогу у россиян, люди опасаются, что доллар укрепится еще больше, и корректируют в связи с этим свои планы. В пользу того, что рубль будет слабеть, говорят геополитические факторы и введение нового пакета санкций против российских банков. При этом повышение ключевой ставки уже не оказывает прежнего эффекта на курс. Однако мы все же не советуем принимать поспешных решений — Центробанк уже вмешался в ситуацию, объявив о прекращении покупок валюты на внутреннем рынке с 28 ноября. Это заявление уже, как минимум, остановило рост доллара. По нашим прогнозам, до конца года возможно даже ослабление. Вряд ли доллар снизится меньше 100 рублей, но 105-110 рублей — это вполне реальный сценарий», — говорит Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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