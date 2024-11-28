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Иркутяне назвали самые желанные подарки на Новый год

Самый желанный подарок на Новый год для каждого пятого иркутянина — путевка на отдых. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска.

Каждый пятый иркутянин мечтает в качестве подарка на Новый год получить туристическую путевку. Еще 17% хотели бы получить деньги.

Каждый десятый рассказал, что самым желанным подарком для него станет смартфон, планшет или ноутбук. 7% предпочли бы получить сертификат на образовательные курсы. 6% мечтают о новой бытовой технике, по 5% — о наборе косметики, спортинвентаре или подарочном сертификате, еще столько же хотели бы получить в подарок книгу. По 3% опрошенных рассказали, что их бы порадовали бы ювелирные украшения, билеты в театр, инструменты для ремонта, товары для здоровья или предметы интерьера. Одежду и обувь, алкоголь и компьютерные игры хотели бы получить в подарок по 1% иркутян.

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Женщины чаще мужчин мечтают о путешествиях (22% против 17% соответственно), косметике (10% против 0%), подарочных сертификатах (9% против 1%) и книгах (8% против 2%). Мужчины, в свою очередь, чаще хотели бы получить в подарок деньги (24% против 10% среди женщин), смартфоны (13% против 6%), товары для спорта (8% против 1%) и инструменты для ремонта и строительства (6% против 0%).

У опрошенных до 35 лет на первом месте среди желанных подарков — деньги (18%). Гаджеты (12%), сертификаты на курсы (10%), а также косметику (8%) они также называли чаще тех, кто старше. А вот иркутяне от 45 лет чаще мечтают о путешествиях (27%).

Больше всего мечтающих получить в подарок на Новый год туристическую путевку — среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (35%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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