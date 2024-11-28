Правительство Иркутской области продолжит работу по вопросам энергопотребления в регионе

Пока кабмин принял промежуточное, компромиссное решение по лимитам для субъектов без газового отопления. Об этом заявил председатель правительства Приангарья Константин Зайцев на заседании оперативного штаба по вопросам энергопотребления.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Напомним, накануне правительство РФ утвердило изменения в ранее подписанное постановление, увеличив верхние границы объемов энергопотребления населением в регионах с низким уровнем газификации. К таким регионам относится Иркутская область.

– Благодаря применению новых расширенных диапазонов в отопительный период нам удалось значительно сократить эту цифру. Это означает, что большинство домохозяйств, использующих электроотопление в отопительный сезон, продолжат платить по привычному социальному тарифу. Важно, что наши доводы были восприняты. Но скажу сразу – это не победа. Остаются вопросы, требующие проработки, так что работа по регулированию вопросов энергопотребления продолжается, – подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

Губернатор обозначил ряд задач, которые необходимо решить. В частности, уточнить количества потребителей, проживающих в домах, оборудованных электроотопительными установками. Разработать решения, позволяющие минимизировать бюрократические процедуры для жителей индивидуальных жилых домов при подтверждении использования электроотопительных установок. Совместно с Институтом энергетических систем им. Мелентьева СО РАН подготовить предложения по актуализации методики расчёта нормативов потребления коммунальных услуг.

Губернатор призвал глав муниципальных образований утвердить порядок работы муниципальных штабов и провести работу с домохозяйствами, потребляющими более 7020 кВт*ч в месяц: уточнить их площадь, наличие электроотопления и льготных категорий граждан. Главам поселений – организовать работу по регистрации неучтенных жилых домов: документы на дома и виды их отопления должны соответствовать установленным требованиям.

По итогам января должна быть подготовлена сводная аналитика, какое количество домов не попало в первый диапазон. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области поручено с 1 января 2025 года организовать учёт отдельных категорий граждан, которые получают меры социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг, если их энергопотребление превышает лимиты. Председателю Правительства Иркутской области Константину Зайцеву – рассмотреть возможность введения дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан.

Игорь Кобзев также акцентировал внимание на необходимости организовать работу по информированию и консультированию граждан, в том числе в энергосбытовых компаниях, чтобы каждый житель мог получить разъяснения и помощь.

Константин Зайцев отметил, что сейчас правительством РФ принято промежуточное, компромиссное решение.

– Мы настроены дальше работать, добиваться справедливых тарифов для жителей Иркутской области. Сегодня губернатор поставил задачу – продолжить актуализировать платежи жителей, для того, чтобы собрать более содержательную доказательную базу для отстаивания интересов на федеральном уровне. Нам необходимо выполнить те задачи, которые поставил глава региона. Мы основываемся на том, что не все домовладения сегодня находятся в приборах учета. Второе – мы не видим сегодня действительно ли это отопление или это потребление на другие цели, в том числе на коммерческие. Поэтому сегодня мы рекомендовали штабам на уровне муниципалитетов проанализировать эту работу, начиная с января, чтобы в феврале мы могли сделать свод, кто и что потребляет и на какие нужды, – сказал Константин Зайцев.