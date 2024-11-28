Сотрудников ГИБДД обвинили в создании группировки и взяточничестве в Приангарье

В Иркутской области организованную группу из 10 человек обвинили в получении взяток. Предположительно, люди причастны к 69 эпизодам преступлений, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год начальник РЭО ГИБДД, подчиненные ему инспекторы, а также бывшие сотрудники ведомства и гражданские лица в Братске создали группировку из 10 человек. Они получали взятки за незаконную организацию успешной сдачи экзаменов на получение водительских прав без фактической проверки знаний ПДД и практических навыков.

Известно, для помощи в сдаче экзаменов участники группы использовали микронаушники, сотовые телефоны с видеокамерой для сообщения правильных вариантов ответов.

Установлено, что люди за услуги незаконно получили от 69 граждан в общей сложности более 2 млн рублей.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.