Руководителя майнинг-отеля в Иркутске оштрафовали на 300 тыс. рублей

Надзорные органы выявили нарушение в деятельности майнинг-организации, расположенной в Куйбышевском районе Иркутска. Руководителя компании привлекли к административной ответственности, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото пресс-службы прокуратуры Иркутской области

Установлено, что фирма фактически использовала земельный участок, предназначенный для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, для предоставления услуг майнинг-отеля.

На этом основании прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Организацию привлекли к ответственности и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

После прокурорского вмешательства нарушения были устранены. Бизнесмен внес изменения в ЕГРН: теперь участок может использоваться для предпринимательства.