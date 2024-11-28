Может ли ЦБ пойти на радикальное повышение ставки?

Российский валютный рынок вошел в зону турбулентности. 27 ноября внебиржевой курс доллара поднялся до 114,5 руб./$, максимума с 14 марта 2022 года, а курс юаня достиг 15,16 руб./CNY, максимума с 25 марта 2022 года. Однако у финансово-экономических властей не так много инструментов для нормализации обстановки, считают аналитики Росбанка.

Вчера Банк России использовал наиболее «доступный» из них. Он отменил до конца 2024 года покупку юаней для зеркалирования операций Минфина (4.2 млрд руб./день в ноябре). В действующей композиции операций до конца года Банк России будет лишь продавать юани на 8.4 млрд руб./день.

– В теории, правительство может вновь ужесточить требования к продаже экспортной выручки, однако ограничения локальной инфраструктуры потребуют более «тонкой настройки» механизма. Мы не думаем, что Банк России повысит доступность (удешевит и повысит лимит) юаневого свопа, особенно, в свете ограниченного спроса на него в последние дни. Мы также полагаем, что «радикальное» повышение ключевой ставки будет рассматриваться лишь в качестве экстренной меры, – резюмируют аналитики Росбанка.

28 ноября фьючерс доллара к рублю торгуется на уровне 108,33 руб.

Сейчас эксперты прогнозируют, что на декабрьском заседании ключевая ставка будет повышена до 23%. По мнению первого заместителя президента - председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, на таком уровне она продержится на протяжении всего 2025 года.