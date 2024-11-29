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Есть ли жизнь при ставке 21%?
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«Ключевая ставка – триггер для бизнеса, но не главный»
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«Ключевая ставка – триггер для бизнеса, но не главный»

На самом деле высокая ставка – не главное, что сегодня волнует бизнес, признал вице-председатель ИРО «ОПОРА России» Иван Астафьев. Кто-то успел получить кредитную линию по более низкой фиксированной ставке, кто-то рассчитывает на возможность перекредитоваться или на снижение плавающей ставки, когда вниз пойдет ключевая. Среди ведущих триггеров для МСБ – рост цен на материалы, удорожание доставки и увеличение сроков, дефицит рабочей силы.

– С 1 сентября в десятки раз были повышены пошлины на все судебные издержки, стоимость банкротства юрлиц выросла в разы. С нового года нас ждут налоговые изменения. Сейчас мы наблюдаем нарастание взаимных неплатежей. В одних случаях это следствие нехватки оборотных средств, в других – своего рода «бесплатный коммерческий кредит» за счет подрядчика, – перечислил Иван Астафьев.

Что же касается ставки, бизнес-сообщество понимает истоки политики ЦБ и рассчитывает, что в следующем году «ключ» пойдет вниз.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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