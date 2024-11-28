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Работник пострадал при запуске конвейера на производстве в Иркутской области

Накануне на предприятии строительства жилых и нежилых зданий произошел несчастный случай. Слесарь-ремонтник получил тяжелую травму при запуске конвейера, рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда в Иркутской области.

«В данный момент рассматриваются две вероятные причины происшествия: либо неудовлетворительная организация рабочего процесса, либо недостатки в обучении сотрудников по вопросам охраны труда. Для выяснения точных обстоятельств и причин происшествия создана специальная комиссия», – прокомментировал заместитель руководителя ведомства Роман Радушевский.

Инцидент произошел во время выполнения работ. Пострадавшему была оказана первая помощь на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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