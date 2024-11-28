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Организация в Иркутской области задолжала работникам более 60 млн рублей по зарплатам

В Иркутской области организация задолжала своим работникам крупную сумму по заработным платам. В ситуацию вмешались судебные приставы, рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

«На исполнение поступило 1696 исполнительных документов о взыскании с областного государственного унитарного энергетического предприятия "Облкоммунэнерго" заработной платы на общую сумму более 60 млн рублей», – говорится в сообщении.

В результате принятых мер принудительного исполнения задолженность в кратчайшие сроки была взыскана в полном объеме. Нарушенные права граждан полностью восстановлены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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