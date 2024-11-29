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Нацпроект «Производительность труда» помог «Сарма компани» увеличить выработку на 40%

Производитель товаров для сна «Сарма компани» завершила активную фазу национального проекта «Производительность труда». Совместно с экспертами Регионального центра компетенций (оператор реализации нацпроекта в Иркутской области) команда предприятия оптимизировала процесс производства матрасов на независимом пружинном блоке. В результате время протекания процесса снизилось на 38%, а выработка в расчёте на одного сотрудника выросла на 40%.

«Эксперты РЦК в очередной раз продемонстрировали, что улучшение производственных показателей не требует кардинальной перестройки всех этапов: достаточно найти источники потерь, в данном случае – в логистике и в устройстве рабочих мест, чтобы эффект не заставил себя ждать. Объёмы незавершенного производства удалось снизить в пять раз после анализа процесса транспортировки стёганых тканей. Реорганизация рабочих мест на этапе раскроя позволила сократить время операции на 26%. Теперь, когда команда предприятия владеет инструментами бережливого производства, она будет реализовывать улучшения и на других участках производства», — подчёркивает заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Это не единственные результаты, которых удалось добиться благодаря нацпроекту «Производительность труда». Так, на операции стёжки создали стеллажи новой конструкции, благодаря чему время переналадки уменьшилось в 3 раза. Реорганизация рабочего места на операции нарезки тканей и разработка карты раскроя помогла сократить время выполнения операции на 17%.

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«Сарма компани» не только участник нацпроекта «Производительность труда»; предприятие также активно использует и другие меры государственной поддержки. В этом году компания запустила новый производственный участок на заводе в Усолье-Сибирском. Конвейерная линия была модернизирована благодаря льготному займу от Фонда развития промышленности, сумма займа составила 101 миллион рублей. В результате объём выпуска матрасов увеличился в 2 раза. Кроме того, предприятие стало участником программы компенсации затрат за транспортировку продукции, её оператором также является региональный ФРП.

По данным Регионального центра компетенций сейчас в Иркутской области участниками нацпроекта «Производительность труда» являются 87 предприятий, на которых трудятся свыше 22 тысяч человек. В результате реализации нацпроекта среднее снижение времени протекания процессов на этих предприятиях составило 31%, объёмы незавершённого производства уменьшились в среднем на 23%, а выработка выросла на 37%.

Следить за событиями нацпроекта и новостями предприятий, которые в нём участвуют, вы можете в телеграм-канале РЦК либо в сообществах в ВК и ОК.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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