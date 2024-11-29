ЦБ: объем средств россиян в банках достиг почти 53 трлн рублей

Срочные вклады населения в октябре увеличивались на фоне ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Объем средств россиян в банках в октябре сохранил динамику сентября и ускорился на 1,3%, составив 0,7 трлн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитический материал Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре 2024 года».

Основной прирост в октябре пришелся на рублевые средства на срочных вкладах, которые увеличились на 1,44 трлн рублей, при этом максимальные ставки по ним выросли за месяц примерно на 1,5 п.п., до 20,2% на конец октября. На текущих счетах, наоборот, средства уменьшились на 675 млрд рублей.

ЦБ отмечает, что увеличились только остатки в рублях (на 768 млрд рублей), тогда как средства в валюте продолжили сокращаться (на 93 млрд рублей в рублевом эквиваленте).

Всего с начала года средства населения в банках выросли на 7,4 трлн рублей (+16,3%), что более чем в два раза превышает результат за тот же период прошлого года (3,6 трлн рублей, +9,6%). Общий объем средств россиян в банках составляет 52,9 трлн рублей.

Эксперты прогнозируют, что на декабрьском заседании ключевая ставка будет повышена до 23%. По мнению первого заместителя президента - председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, на таком уровне она продержится на протяжении всего 2025 года. Поэтому прирост вкладов в банковской системе может продолжиться.

Ранее аналитики ВТБ прогнозировали, что рынок привлечения в 2024 году может достигнуть рекордных 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. Общий объем пассивов в национальной валюте в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29% (годом ранее – 26%). Не исключено, что рост рынка сбережений окажется еще быстрее прогнозов.