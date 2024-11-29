Экспорт российских сладостей составил 186 тыс. тонн

С начала года по сентябрь 2024 года в стране произведено около 3,1 млн тонн кондитерских изделий – на 5% больше, чем за тот же период прошлого года. Эти данные представил центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка, отметив, что российский рынок сладостей стабильно растет и демонстрирует высокий потенциал для дальнейшего развития.

Шоколад и кондитерские сахаристые изделия, содержащие не менее 20% сахара, занимают почти половину отечественного рынка кондитерской продукции – 49% или около 1,5 млн тонн. Высоким спросом также пользуются печенья, пряники и вафли, которые составили 43% рынка, что эквивалентно 1,3 млн тонн. Кроме того, эксперты определили объем произведенных изделий без содержания какао (включая белый шоколад): за первые девять месяцев 2024 года было выпущено 594,7 тыс. тонн, что составляет 19% от общего объема производства.

Кондитерская карта России

Центральный федеральный округ стал лидером по производству кондитерских изделий: здесь выпускается половина всей сладкой продукции страны. За 9 месяцев 2024 года в Центральном федеральном округе произведено 1,4 млн тонн сладостей, что составляет 46,4% от общего объема по России. В тройку лидеров также входят Поволжье (19,4%) и Сибирь (9,1%). Среди регионов первые места по объемам производства заняли Московская и Воронежская области, а также Москва.

Кексы, коврижки и халва: региональные лидеры

Вологодская область стала лидером по производству кексов: по состоянию на сентябрь 2024 года здесь произведено 12 тыс. тонн, что составляет 39% от всего объема по стране.

Саратовская область занимает первое место по производству коврижек – 210 тонн или 24% от общего объема.

Ростовская область лидирует по производству халвы: здесь выпущено 42 тыс. тонн, что составляет почти 82% всей произведенной в России халвы.

Белый шоколад и пряники: уверенный рост

Объем производства белого шоколада в 2024 году вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: с января по сентябрь прошлого года было выпущено 5,6 тыс. тонн, а в этом году – уже 8,7 тыс. тонн. Лидером по производству белого шоколада стала Владимирская область, на долю которой приходится 72,9% общего объема.

Производство пряников увеличилось на 10,4%, составив 124,5 тыс. тонн. В числе лидеров по этому показателю – Воронежская (15,3%) и Тульская (13,9%) области.

Гостинцы за границу – экспорт российских сладостей

В 2024 году российские сладости продолжают покорять зарубежные рынки. Лидерами среди экспортируемой продукции стали шоколад и какаосодержащие изделия: за девять месяцев текущего года за границу было отправлено 186 тыс. тонн этой продукции. Основными импортерами стали Казахстан (18,8%), Китай (16,4%) и Узбекистан (15,7%).

Не менее популярно и российское сухое печенье. В этом году было экспортировано почти 90 тыс. тонн галет, причем крупнейшими импортерами стали Казахстан, Беларусь и Киргизия. Сахарные кондитерские изделия без содержания какао также востребованы на международных рынках – их экспорт составил 85 тыс. тонн.

Отдельное место в списке экспорта занимает российская жевательная резинка – как в сахарной оболочке, так и без нее. За девять месяцев текущего года иностранные рынки приняли 733 тонны этой продукции, что подтверждает высокий интерес к российским сладостям за рубежом.

Экспертный взгляд

«По состоянию на сентябрь кондитерской продукции из России было экспортировано 72% от уровня всего 2023 года в долларовом эквиваленте. Это может характеризовать отрасль как устойчивую к бивалютной корзине. Это свидетельствует о росте спроса на российские сладости за рубежом. Наши кондитеры демонстрируют высокий уровень произведенной продукции, постоянно совершенствуют технологии, разрабатывают новые рецепты и усиливают маркетинговые стратегии. В 2025 году, на мой взгляд, мы можем увидеть дальнейшее увеличение как объемов производства, так и географии поставок, что будет способствовать укреплению позиций России среди крупнейших мировых производителей и экспортеров кондитерских изделий», – резюмировал заместитель директора Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков.