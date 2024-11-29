Близнецы Иван и Андрей Гирфановы работают на ИркАЗе уже более 25 лет

На ИркАЗе трудятся с 1997 года. Братья активно участвуют в спортивной жизни завода и в различных областных и корпоративных соревнованиях по каратэ, охранному многоборью и армейскому рукопашному бою.

Автор фото: Артем Моисеев

Компания РУСАЛ поддерживает увлечения и стремление к спорту близнецов. Спортсмены занимаются в спортивном зале «Металлург».

Андрей и Иван победители различных первенств области и России, неоднократные чемпионы России, Призеры чемпионата Европы 2002 года в Румынии.

До открытия Центра спортивных единоборств металлурги тренировались сами и принимали участие в учебном процессе секции по традиционному каратэ «САТОРИ», а потом в спортивной школе Юность.

А сейчас, имея за плечами профильное образование Российского Государственного Университета Физической культуры, заводчане учат, помогают и тренируются сами с детьми в Центре спортивных единоборств «Сокол», который в Шелехове построила компания РУСАЛ.

Братья отмечают, что ЦСЕ в Шелехове – один из лучших и образцовых спортивных объектов в Иркутской области. Зал имеет необходимое лицензированное оборудование для тренировок и проведения соревнований, светлый зал и удобную планировку зон отдыха.

Автор фото: Артем Моисеев

– Благодаря построенному РУСАЛом Центру спортивных единоборств удалось привлечь значительно больше детей и взрослых к интересным видам спорта. Мы вместе со своими детьми и коллегами вечерами и на выходных тренируемся в новом современном и укомплектованном зале, – Иван Гирфанов, литейщик цветных металлов ИркАЗа.

Спортивный комплекс в Шелехове построили меньше чем за год с учетом мнения профессиональных спортсменов и заслуженных тренеров. Центр спортивных единоборств – яркий пример социальной стратегии РУСАЛа, основы которой заложил много лет назад основатель компании и общественный деятель Олег Дерипаска.

Главной целью создания ЦСЕ стало развитие у ребят не только физических навыков, но и воспитание дисциплины и уважения к сопернику.

Сейчас ежедневно в спортивном центре около 400 детей и взрослых занимаются дзюдо, вольной и греко-римской борьбой, карате и боксом. Для тех, кому не исполнилось 18 лет, занятия здесь проходят бесплатно.

Следить за достижениями спортсменов «Сокола» можно в новостях на сайте sokol-center.ru, там же можно найти расписание и записаться на пробное занятие.