Период молодости могут продлить до 60 лет

Это связано с увеличением продолжительности жизни в целом. Заявление главы Федерального медико-биологического агентства РФ Вероники Скворцовой передает РИА Новости.

Согласно классификации ВОЗ, молодость продолжается до 45 лет. Она не исключила, что, учитывая рост продолжительности жизни, вскоре это понятие растянут на возраст до 60 лет.

«Потому что меняются совершенно возрастные периоды», – сказала Скворцова на сессии Конгресса молодых ученых «Молодежь в науке: строим технологическое будущее».

Ранее стало известно, что увеличение продолжительности жизни усиливает для работников необходимость менять профессиональную специализацию. Те, кто сменит профессию в 40–50 лет, с большей вероятностью останутся занятыми после 60 и позже выйдут на пенсию. Впрочем, карьерный транзит пока осложняют дискриминация по возрасту и нехватка релевантного профессионального опыта и образования.