65% иркутянок покупают одежду и косметику по совету модных журналов

В целом, «глянец» среди жителей города не так популярны. Об этом говорится в исследовании, проведенном онлайн-кинотеатром KION экосистемы МТС к выходу драмы «Первый номер»*.

Фото предоставлено пресс-службой МТС

Большинство уроженцев Иркутска не читает глянцевые журналы вовсе. Среди тех, кто все же читает модную прессу, 43% делают это ради отвлечения от реальных проблем и снятия стресса, а 38% — чтобы узнать последние новости поп-культуры. При этом актуальные тренды из мира моды и красоты интересуют 27% респондентов, а жизнь звезд и интервью с ними волнуют лишь 23% опрошенных.

Жители Иркутска также назвали свои любимые рубрики. В их числе: интервью со знаменитостями, афиша событий и гороскопы.

Основная часть жителей Иркутска (72%) не хотели бы работать в глянцевом журнале: только 26% опрошенных считают такую работу престижной и высокооплачиваемой, а 25% уверены, что в редакциях токсичный коллектив и большая конкуренция. Тем не менее многим (62%) она кажется интересной и творческой.

Фото предоставлено пресс-службой МТС

44% иркутян убеждены, что глянцевые журналы помогают расширять кругозор. 37% респондентов видят пользу в знакомстве с мировой модой и трендами, а 18% опрошенных — в формировании эстетического вкуса и насмотренности.

10% благодарят модную прессу за то, что та научила их стильно одеваться. Согласно опросу, 65% жительниц Иркутска покупали одежду и косметику по рекомендациям редакторов изданий.

* Сериал «Первый номер» — драма, в которой некогда успешный писатель перезапускает известный журнал и собственную жизнь. В ролях — Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова и другие популярные актеры. Режиссер проекта — Клим Козинский («Вне себя», «13 клиническая»), авторы сценария — Сергей Минаев («Духлесс», «The Tелки») и Дмитрий Минаев («Секреты семейной жизни», «Трудные подростки»). Премьера сериала «Первый номер» состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION экосистемы МТС 1 декабря.