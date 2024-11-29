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Ингосстрах Банк стал лауреатом премии имени П.А. Столыпина за внедрение ИТ-технологий

26 ноября в Москве состоялась церемония награждения лауреатов XX премии в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 150 предприятий и организаций из России и стран СНГ.

В этом году Ингосстрах Банк был рекомендован к награждению Ассоциацией российских банков и получил диплом лауреата премии в номинации «За разработку, внедрение российских информационных технологий». Ингосстрах Банк преобразовал ИТ-инфраструктуру и реализовал эффективные проекты цифровой трансформации.

Премия в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина проводится с 2004 года совместно с Советом Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, отраслевыми ассоциациями, АНО «Локомотивы роста». Цель премии – отметить ключевые достижения финансового и бизнес-сектора, выявить зарождающиеся тенденции, популяризировать успешные практики и повышать авторитет российских компаний.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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