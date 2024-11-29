Организация ЖКХ в Иркутской области задолжала работникам более 6,5 млн рублей по зарплатам

Ресурсоснабжающая организация в Нижнеудинске задолжала работникам свыше 6,5 млн рублей по заработным платам. Деньги не были выплачены в августе 2024 года, рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что руководство предприятия при увольнении работников в связи с сокращением штата не произвело окончательный расчет по оплате труда 18 сотрудников. В общей сложности они не получили более 6,5 млн рублей.

Для восстановления трудовых прав граждан прокуратура внесла руководителю организации представление. После этого долг был погашен в полном объеме.