Создание центра компетенции Россельхозбанка обсудили в Правительстве Иркутской области

Создание общественного пространства под центр компетенции внешнеэкономической деятельности Россельхозбанка обсудили на встрече губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и директор Иркутского регионального филиала банка Наталья Баркова.

Модель предполагает создание выставочной и консультационной площадок для ключевых клиентов банка, представляющих аграрный сектор экономики. Наталья Баркова добавила, что локация пространства предварительно определена в деловой части областного центра.

На встрече также обсудили задачи присутствия банка в опорных территориях региона с точки зрения обеспечения доступности финансовых услуг для сельского населения.

– Банк работает на территории региона с 2005 года. Тесно взаимодействуем в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Это ключевой партнер аграрного сектора. И в этом плане, конечно же, важно обеспечение высококачественными банковскими услугами наших аграриев, жителей сельских территорий, – сказал Игорь Кобзев.

Наталья Баркова подчеркнула, что в рамках повестки федеральной программы комплексного развития сельских территорий задачи банка сводятся не только к обслуживанию жителей по классическому ряду банковских продуктов, но и включают реализацию ряда социальных направлений. В частности, речь идет о перечне услуг, не относящихся к банковской сфере, – это сопровождение граждан в вопросах финансовой грамотности, создание в офисах банка уголков здоровья и библиотек.

– Банк обеспечивает реперные точки реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», в которой участвует Иркутская область. На 2025 год сохраняются наши задачи в этом направлении, где основной функцией является поддержка нашего ключевого клиента – аграрного сектора. В плане итогов работы в 2024 году отмечу, что мы смогли нашим аграриям выдать на 50% больше льготных кредитов на инвестиционные проекты, чем в 2023 году. В рамках развития экспортного потенциала на 10% больше выдано кредитов экспортерам сельхозпродукции. Это говорит о том, что создаются новые производства, новые цеха по переработке продукции, что безусловно важно для продовольственной безопасности нашей страны, – сообщила Наталья Баркова.