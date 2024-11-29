Игорь Кобзев подписал законы для поддержки предпринимателей в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал три закона, направленных на поддержку предпринимателей.

Один из документов вводит в действие специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН) на территории региона с 1 января 2025 года. Этот режим смогут применять организации и индивидуальные предприниматели с годовым доходом не менее 60 млн рублей и численностью сотрудников до пяти человек. Применение АУСН позволит улучшить условия ведения бизнеса за счет снижения непроизводственных издержек. Для перехода на АУСН налогоплательщик должен подать заявление в налоговый орган через личный кабинет.

– Экспериментальный налоговый режим для самозанятых, внедренный ранее, очень хорошо показал себя на территории нашего региона. Ежемесячно три тысячи новых самозанятых регистрируются в Иркутской области. Микробизнес выходит из тени, платит налоги, ведет отчетность. По аналогии для малого бизнеса создана система АУСН, которая от УСН отличается простотой оформления отчетных документов: пенсионные и социальные платежи за работников этих организаций будет уплачивать федеральный центр, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Еще один документ касается применения индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения. Нововведения коснутся двух новых муниципальных округов – Усть-Илимского и Чунского. Предприниматели, зарегистрированные на их территории, в 2025 году будут отнесены по патентной системе к 5-й группе, для которой в регионе установлен минимальный потенциальный годовой доход.

Также подписан закон о внесении изменений в закон Иркутской области «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков». Они связаны с необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с положениями Налогового кодекса.