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Систематическое отключение света зафиксировали в иркутском селе Ербогачен

В Катангском районе возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Это связано с систематическим отключением света в селе Ербогачен, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, сотрудники администрации муниципалитета и МУП «Катангская ТЭК» не приняли меры для организации бесперебойного электроснабжения населения. В связи с отсутствием дизельного топлива, предназначенного для работы генераторных установок, в селе ежедневно прекращается электроснабжение в ночное время.

Проводятся все необходимые следственные действия. Во время расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации района, а также министерств и ведомств, ответственных за подготовку к зимнему сезону.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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