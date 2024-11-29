Названы улицы, которые отремонтируют в Иркутске в 2025 году

Свыше 30 участков улиц комплексно отремонтируют в Иркутске в 2025 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Их общая протяженность составляет более 30,4 км, рассказали в пресс-службе мэрии.
По 11 объектам уже запущены процедуры по определению подрядчиков. Подготовка конкурсной документации еще по двум находится в высокой степени готовности. Работы состоятся во всех городских округах.
• Марии Цукановой – на всем протяжении,
• Рабочая (от Сухэ-Батора до Маратовской развязки),
• пер. Черемховский (от Чкалова до Черемховского переулка, 9б),
• Российская (от бульвара Гагарина до Ленина),
• Дзержинского (от Ленина до Октябрьской Революции),
• Дмитрия Донского (от Радищева до Карбышева),
• Карбышева (от Дмитрия Донского до Северной),
• Чапаева (от Шевцова до Радищева),
• Подгорная (от Тимирязева до Байкальской).
• Байкальская (от Дыбовского до Ржанова),
• Ржанова (от Байкальской до Маршала Жукова),
• Коммунистическая (от 3-го Июля до 4-й Советской),
• Триллисера (от Коммунистической до Трилиссера, 60),
• Ширямова (от дома № 13 до дома № 19б),
• Александра Невского (от Подгорной до Красных Мадьяр).
• 2-я Железнодорожная (от Маяковского до Терешковой и от Мостового проезда до Боткина),
• Чернышевского – на всем протяжении,
• Медведева (от Воронежской до Кряжева),
• Кряжева – на всем протяжении,
• Бульвар Рябикова – на всем протяжении,
• Сергеева (от б. Рябикова до Маяковского),
• Геологов (от Академической до Геологов, 28б),
• Маяковского – на всем протяжении.
• Станция Горка – на всем протяжении,
• Томсона (от объездной Ново-Ленино до Розы Люксембург),
• Мира (от Новаторов до Марии Ульяновой),
• Крымская – на всем протяжении,
• Норильская (от Академика Образцова до Розы Люксембург),
• Ярославского (от 11-го Советского пер. до 18-го Советского пер.),
• Курганская (от Трактовой до Берега Ангары, 11б),
• Розы Люксембург (от пер. Восточного до 5-го Советского пер.).
Кроме того, в 2025 году продолжится ремонт путепровода на станции Батарейной, начатый в 2024-м.