Названы улицы, которые отремонтируют в Иркутске в 2025 году

Свыше 30 участков улиц комплексно отремонтируют в Иркутске в 2025 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Их общая протяженность составляет более 30,4 км, рассказали в пресс-службе мэрии.

По 11 объектам уже запущены процедуры по определению подрядчиков. Подготовка конкурсной документации еще по двум находится в высокой степени готовности. Работы состоятся во всех городских округах.

Правобережный округ:

• Марии Цукановой – на всем протяжении,

• Рабочая (от Сухэ-Батора до Маратовской развязки),

• пер. Черемховский (от Чкалова до Черемховского переулка, 9б),

• Российская (от бульвара Гагарина до Ленина),

• Дзержинского (от Ленина до Октябрьской Революции),

• Дмитрия Донского (от Радищева до Карбышева),

• Карбышева (от Дмитрия Донского до Северной),

• Чапаева (от Шевцова до Радищева),

• Подгорная (от Тимирязева до Байкальской).



Октябрьский округ:

• Байкальская (от Дыбовского до Ржанова),

• Ржанова (от Байкальской до Маршала Жукова),

• Коммунистическая (от 3-го Июля до 4-й Советской),

• Триллисера (от Коммунистической до Трилиссера, 60),

• Ширямова (от дома № 13 до дома № 19б),

• Александра Невского (от Подгорной до Красных Мадьяр).



Свердловский округ:

• 2-я Железнодорожная (от Маяковского до Терешковой и от Мостового проезда до Боткина),

• Чернышевского – на всем протяжении,

• Медведева (от Воронежской до Кряжева),

• Кряжева – на всем протяжении,

• Бульвар Рябикова – на всем протяжении,

• Сергеева (от б. Рябикова до Маяковского),

• Геологов (от Академической до Геологов, 28б),

• Маяковского – на всем протяжении.



Ленинский округ :

• Станция Горка – на всем протяжении,

• Томсона (от объездной Ново-Ленино до Розы Люксембург),

• Мира (от Новаторов до Марии Ульяновой),

• Крымская – на всем протяжении,

• Норильская (от Академика Образцова до Розы Люксембург),

• Ярославского (от 11-го Советского пер. до 18-го Советского пер.),

• Курганская (от Трактовой до Берега Ангары, 11б),

• Розы Люксембург (от пер. Восточного до 5-го Советского пер.).

Кроме того, в 2025 году продолжится ремонт путепровода на станции Батарейной, начатый в 2024-м.