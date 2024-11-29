Житель Иркутской области купил за 540 тысяч рублей несуществующий снегоход

43-летний житель города Черемхово Иркутской области стал жертвой мошенников. Мужчина попался на уловки аферистов при покупке снегохода, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

«Подходящий товар он нашел на одном из сайтов бесплатных объявлений. Черемховца привлекла заниженная в два раза цена, а также специально для него выгодная дополнительная скидка», – рассказали правоохранители.

Перед покупкой мужчина еще раз созвонился с продавцом, они обговорили все условия сделки и договорились о доставке товара из Архангельской области. Для правдоподобности потерпевшему даже отправили фото и видео погрузки товара. Сибиряк поверил злоумышленникам и перевел за покупку 540 тысяч рублей.

Позже для уточнения местонахождения груза покупатель позвонил в транспортную компанию и узнал, что такого заказа нет. В этот момент он понял, что его обманули мошенники, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», ведется расследование.