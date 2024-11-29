Кому в России платят самые высокие зарплаты

В первую очередь высокий уровень дохода работодатели в уходящем году предлагали программистам.

Однако чаще всего высокие зарплаты можно встретить в вакансиях стоматологических клиник. Причем в стоматологии зарплатные предложения в регионах практически не отстают от Москвы.