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Ингосстрах Банк поднялся в топ-25 рейтинга медиаприсутствия российских банков

По итогам октября 2024 года Ингосстрах Банк занял 25-ю строчку в рейтинге медиаприсутствия российских банков, показав свой наилучший результат за всю историю измерений. Число упоминаний в СМИ выросло за месяц на 23,4%, охват аудитории увеличился в 2 раза и достиг 17,2 млн человек. 

Рейтинг составлен авторитетной системой управления репутацией, мониторинга СМИ и социальных медиа СКАН. Оценка проводится на ежемесячной основе и учитывает медийную активность российских банков, 50 лидеров из которых попадают в итоговый отчет.

Влияние на рост рейтинга оказали экспертные комментарии Ингосстрах Банка в деловых изданиях «Коммерсантъ» и «Известия» о ситуации на рынке автокредитования и потребительского кредитования, новости о назначении Сергея Схимникова на должность директора по рискам Ингосстрах Банка, о сохранении позиций в топ-10 лидеров факторинга, а также включение вклада «Карамель» в десятку лучших по версии РБК.

«Ингосстрах Банк придерживается принципов открытости и проактивности: мы информируем клиентов об изменениях в компании, включаемся в обсуждение значимых отраслевых тем. Нам важно, чтобы клиенты могли опираться на экспертные мнения представителей банка и их рекомендации по выбору финансовых продуктов и личных финансовых стратегий», – прокомментировал Роман Силаев, директор департамента маркетинга и внешних коммуникаций Ингосстрах Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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