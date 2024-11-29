Программу развития музея «Тальцы» создадут в Иркутской области

В Иркутской области планируют развивать уникальный архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Для этих целей разработают специальную программу, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Тема развития музея требует тщательного подхода, и все вопросы по ней будут рассматриваться в рамках общественного обсуждения с жителями Иркутской области, архитекторами, профессиональным сообществом. После этого будет сформирована программа с финансированием с 2026 до 2030 года», – говорится в сообщении.

Кроме того, власти уже провели анализ, выявили те проблемы, которые, по мнению жителей и гостей региона, требуют внимания. В частности, навигации, общего оформления, точек питания, удобства для семей с детьми. Сформированы предложения по изменению инфраструктуры, по освещению, событийным мероприятиям.

В настоящий момент музей сформирован на 50% от проектной мощности, запланирована его достройка. Предполагается, что новая программа будет включать девять экспозиционных зон, а также вспомогательную инфраструктуру – пункты питания, санитарные комнаты, парковочные места и элементы ландшафтного дизайна. Элементы будут обустроены с учетом соответствия исторической действительности.