Иркутского бизнесмена уличили в растрате социальной выплаты

В Иркутске в отношении местного бизнесмена возбудили уголовное дело. Мужчину обвиняют в мошенничестве при получении соцвыплаты, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2024 году предприниматель для хищения бюджетных средств предоставил в соцзащиту документы с недостоверной информацией. Согласно данным, мужчина планирован заниматься изготовлением и продажей корпусной мебели.

На основании фиктивных бумаг был заключен социальный контракт и выделена социальная выплата из регионального бюджета в размере 350 тыс. рублей. При этом иркутянин условия договора не исполнил, потратив средства на личные нужды.

Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве. Дело рассмотрит суд.