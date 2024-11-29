В Иркутской области отходы угольных котельных начали применять при ремонте дорог

10 километров трассы Верхний Булай – Лохово – Нены отремонтировали в Иркутской области. Во время работ был применен уникальный материал – отходы местных котельных, рассказали в пресс-службе правительства региона.

«На двух участках автодороги уложена дорожная одежда с применением золошлаков, которые образуются в результате деятельности угольных котельных. Такой способ их использования разработан учеными из Иркутского национального исследовательский технический университета. Сейчас идет его практическая апробация. Если опыт окажется успешным, то он будет расширен», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Капремонт состоялся на участке с 8,6 по 18,6 километр в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На его реализацию из федерального и областного бюджетов направили 655,4 млн рублей.

По объекте заменили дорожное покрытие – с гравийного на асфальтобетонное. Дорожники выполнили устройство основания из щебеночно-песчаной смеси и применили технику стабилизации грунта.

Помимо этого, провели работы по водоотведению, уложив девять водопропускных труб. Специалисты укрепили кюветы, обустроили пересечения и примыкания с дорогами местного значения, нанесли разметку и установили знаки. Для обеспечения безопасности пешеходов в селе Лохово сделали тротуары и барьерные ограждения, в границах села и деревень Нены и Козлова установили освещение.