Почти 40 млн рублей понадобилось на ликвидацию 20 незаконных свалок в Иркутском районе

В Иркутском районе завершаются работы по ликвидации несанкционированных свалок. В рамках муниципального контракта идет уборка последней из них в Карлукском муниципальном образовании, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Всего в 2024 году Иркутская районная администрация устранила 20 несанкционированных свалок в восьми муниципальных образованиях. На это направлено более 39 млн рублей. Общая площадь занимаемой твердыми коммунальными отходами территории составила около 85 тысяч квадратных метров, на полигон вывезли более 38 тысяч кубометров мусора», – пояснили власти.

Самая большая несанкционированная свалка в 2024 году была убрана в Хомутовском муниципальном образовании в районе поля Шангино.