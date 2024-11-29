Иркутянин угнал иномарку у друга на Сахалине ради поездки в аэропорт

На Сахалине у местного жителя угнали автомобиль Toyota Corolla Spacio. В совершении преступления заподозрили жителя Иркутска, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Сахалинской области.

Соответствующее сообщение в дежурную часть полиции поступило накануне. Спустя немного времени в районе дома 16/2 на улице Автомобильной города Южно-Сахалинска инспекторы обратили внимание на иномарку, схожую по описанию, и потребовали водителя немедленно остановиться.

Во время проверки было установлено, что за рулем транспорта находился 36-летний житель Иркутска. Он пояснил, что распивал спиртные напитки со знакомым. Впоследствии у него возникла необходимость доехать до аэропорта. Пока товарищ спал, сибиряк взял ключи от его машины и сел за руль.

Водителя задержали и доставили в полицию для разбирательств. Там было установлено, что иркутянин до совершения угона также успел похитить у приятеля золотое кольцо стоимостью 45 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Неправомерное завладение автомобилем», «Управление транспортным средством в состоянии опьянения», «Кража». Предполагаемого преступника могут заключить под стражу.