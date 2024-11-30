Жителей Иркутской области предупредили об опасности льда на Байкале

Воздержаться от выхода и выезда на лед водоемов попросили жителей и гостей Иркутской области. В настоящее время он является хрупким и опасным, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«При планировании отдыха с посещением водных объектов необходимо учитывать складывающуюся ледовую обстановку. Ее значительно ухудшили ноябрьские погодные аномалии. Плюсовые ночные и дневные температуры и дождь негативно сказались на состоянии льда в заливах. Он напитан водой и разрушается», – отметили в ведомстве.

Аналогичная обстановка наблюдается и на Байкале. Ветровые нагрузки и волны также способствуют разрушению образовавшихся ледовых полей. Слабое сопряжение с берегом приводит к отрыву льдин.