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Жителей Иркутской области предупредили об опасности льда на Байкале

Воздержаться от выхода и выезда на лед водоемов попросили жителей и гостей Иркутской области. В настоящее время он является хрупким и опасным, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«При планировании отдыха с посещением водных объектов необходимо учитывать складывающуюся ледовую обстановку. Ее значительно ухудшили ноябрьские погодные аномалии. Плюсовые ночные и дневные температуры и дождь негативно сказались на состоянии льда в заливах. Он напитан водой и разрушается», – отметили в ведомстве.

Аналогичная обстановка наблюдается и на Байкале. Ветровые нагрузки и волны также способствуют разрушению образовавшихся ледовых полей. Слабое сопряжение с берегом приводит к отрыву льдин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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