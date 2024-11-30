Иркутский гастрофестиваль «Сытый бабр» получил Международную премию Russian Event Awards

Подведены итоги Международной премии Russian Event Awards 2024. Среди победителей в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью свыше 100 тысяч человек» – гастрофестиваль «Сытый бабр» из Иркутска, рассказала в соцсетях продюсер проекта Елена Кухта.

«Третье место на Международной премии Russian Event Awards! Везем для любимого Иркутска победу. Я впервые, как продюсер, защищала проект на таком уровне. И сразу третье место. Первое место по Сибири и Дальнему Востоку… Третье место в стране. Знакомые из других городов, которые участвуют уже несколько лет в этой премии, сказали, что это мощный страт», – поделилась Елена Кухта.

Фестиваль «Сытый Бабр» – это большой фудкорт под открытым небом, который работал 15 и 16 июня 2024 года. В следующем году он будет организован 14 и 15 июня. В рамках события посетители смогут попробовать как классику стритфуда со всего мира, так и локальные, трендовые, экспериментальные блюда с байкальским духом. Событие состоится на площади у памятника Александру III.

Финал XIII Международной премии прошел в Нижнем Новгороде. Здесь накануне состоялась церемония награждения. От Сибири финалистами оказались 39 проектов из шести регионов, в том числе шесть – из Иркутской области. Всего на завершающем этапе за победу боролись 317 проектов из 56 регионов России и три проекта из Республики Беларусь.