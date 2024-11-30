Изношенный мост через Вихоревку капитально отремонтировали в Братском районе

В Братском районе завершился капитальный ремонт моста через реку Вихоревку и подходов к нему. Работы состоялись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Ранее мост через Вихоревку длиной 48 метров был деревянным, с большой степенью износа. При проведении капитального ремонта специалисты Дорожной службы Иркутской области установили железобетонные опоры, заменили деревянный настил. Теперь максимальная нагрузка на дорожный объект составляет 60 тонн», – говорится в сообщении.

Также капитально отремонтированы автомобильные подходы к мосту. Их общая протяженность составляет 2,5 километра. Со стороны села Кузнецовка специалисты заменили восемь водопропускных труб, оборудовали шесть примыканий местных дорог, уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, обустроили автобусную остановку с павильоном, установили новое освещение. На подходах и на самом мосту установили металлическое барьерное ограждение, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Общая стоимость работ составила 431,1 млн рублей.