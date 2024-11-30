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Почти все иркутские компании готовят подарки на Новый год своим сотрудникам и их детям

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob провели исследование и выяснили, сколько компаний в Иркутске готовят подарки на Новый год своим сотрудникам и их детям. Результаты есть у SIA.RU.

«На Новый год 23% работодателей приготовили подарки как для сотрудников, так и для их детей. Только сотрудникам подарят подарки в каждой пятой компании – 19%. На каждом втором предприятии – 49% – работников одаривать не планируют, а вот их детей порадуют к празднику», – говорится в сообщении.

38% компаний в этом году организуют вручение подарков своим клиентам и бизнес-партнерам. Самые распространенные корпоративные новогодние подарки: календари, брендированная канцелярия, сладости и алкоголь.

Кроме того, людям будут вручать новогодние сувениры с корпоративной символикой, пролукцию компании, кружки, мерч, билеты на развлекательные мероприятия, елочные игрушки, сертификаты на услуги, пледы и другое.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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