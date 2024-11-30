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Рубль быстро восстанавливается. Надолго ли?

В пятницу, 29 ноября, рубль активно дорожал к юаню –14,50 руб. (-1,5%). Фьючерсы на другие ключевые рублевые пары несли еще более серьезные потери – доллар закрылся на уровне 106 руб. (-1,8%). Власти заявляют, что ситуация находится под контролем, но аналитики предупреждают, фундаментальные условия для российской валюты остаются по-прежнему неблагоприятными.

– Дисбаланс на валютном рынке, вызванный недавним введением санкций против ряда российских банков, судя по всему, постепенно ослабевает, что приводит к нормализации котировок рубля к основным валютам, – подчеркивают аналитики БКС Мир инвестиций.

Однако в целом фундаментальные условия для российской валюты остаются неблагоприятными, считают эксперты, поэтому вероятно ее ослабление на среднесрочном горизонте.

– Этому будет способствовать недостаточное поступление иностранной валюты в страну от экспорта, который остается под давлением санкций и относительно низких цен на нефть, – считают эксперты БКС.

Власти РФ заявляют, что ситуация на валютном рынке не требует радикальных мер.

Президент России Владимир Путин, комментируя резкое падение рубля, заявил: «Ситуация под контролем, поводов для паники нет». По словам президента, возникшая ситуация связана с очень многими факторами «сезонного характера», в том числе с ценами на нефть.

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В ЦБ также заверили, что необходимости в экстренных мерах по ставке из-за курса рубля нет. Зампред Центробанка Филипп Габуния отметил, что «на данный момент угроз финансовой стабильности нет, но мы продолжим внимательно мониторить ситуацию».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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