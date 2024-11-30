Иркутская кинокомпания получит рибейт в 5 млн рублей от правительства

Кинокомпания ООО «Студия РЕК» из Иркутска получит выплату в 5 млн рублей. Деньги предоставлены на покрытие части расходов при производстве документального фильма «Зимник», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Предоставление рибейтов, то есть возмещения части затрат при создании фильмов, – это практика, которая используется во многих регионах России. В Иркутской области такую поддержку запустили в прошлом году. Она дает возможность российским кинокомпаниям запускать новые проекты и снимать больше интересных и качественных фильмов о Прибайкалье», – прокомментировала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

Она также добавила, что главным условием получения такой субсидии является создание в киноленте положительного образа региона и привлечение к работе местных специалистов.

Кинокомпания ООО «Студия РЕК» стала победителем специального конкурсного отбора, которой провело министерство культуры региона. Всего были поданы заявки от четырех кинокомпаний региона. Полученные из областного бюджета средства обладатель субсидии направит на оплату услуг режиссера, оператора, звукорежиссера, звукооператора, монтажа, продюсера, аренды оборудования, транспорта.

Фильм «Зимник» рассказывает о дороге, которой пользуются только зимой, при минусовой температуре. Северяне называют ее «дорогой жизни», и по ней доставляются продукты и топливо в холодный период. Для добывающих компаний зимник дает возможность доставить крупное оборудование.

Киноленту снимали методом прямого кинонаблюдения – без вмешательства в естественный ход событий. Это позволило максимально погрузиться в атмосферу жизни вахтовиков. Фильм поможет больше узнать о жителях северных территорий Иркутской области и людях, чье долгое путешествие через бескрайнюю тайгу напоминает времена первопроходцев.