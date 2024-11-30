Компания из Иркутска запустит в Беларуси производство медицинской продукции

В Беларуси появится завод иркутской компании «Медтехсервис», которая намерена производить в союзном государстве медицинскую продукцию. Соответствующие договоренности были достигнуты представителями сторон на XVIII Международном форуме-выставке «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Я знаю, что ваше предприятие не первый год занимается поставками этой продукции на внутренний рынок, успешно реализуя задачи импортозамещения. Мы всячески поддерживаем намерение «Медтехсервиса» локализовать производство в Республике и окажем необходимую поддержку», – прокомментировал заместитель министра промышленности Республики Беларусь Денис Бакей.

В частности, запланирован запуск производства глюкометров и тест-полосок. Эту продукцию компания выпускает на территории Иркутска с 2018 года. Сегодня продукция организации представлена в 50 регионах России и трех странах ближнего зарубежья.