Обновленную концепцию развития креативных индустрий разработают в Иркутской области

В Иркутской области началось формирование обновленной концепции развития креативных индустрий. К этой работе могут присоединиться местные предприниматели, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Представители креативных индустрий Иркутской области, самозанятые, индивидуальные предприниматели или юрлица наравне с другими получают различные меры поддержки – от консультационной до финансовой. Однако индивидуальных мер поддержки для этих категорий бизнеса не было, в том числе в связи с отсутствием четкого законодательства в этой сфере. Теперь, после принятия федерального закона, началась работа по систематизации мер поддержки этого направления», – прокомментировала заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Светлана Васильева.

Она также добавила, что первый шаг – это сбор информации о том, как сами предприниматели видят развитие своего направления и какие у них нужды. Для передачи этих данных жителям Иркутской области предлагают пройти онлайн-опрос. После завершения сбора предложений предпринимателей по каждому из направлений пройдут стратегические сессии, которые помогут сформировать финальный этап региональной концепции.

Напомним, летом Государственная Дума приняла федеральный закон «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации». Он нацелен на создание условий для оказания системных мер господдержки креативного бизнеса и закрепляет целый ряд важнейших понятий в этой сфере.