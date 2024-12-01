Иркутский видеограф жил на дрейфующих льдинах Байкала, чтобы снять фильм про нерп

Видеограф из Иркутска Станислав Толстнев снял фильм «За кромкой льда» про байкальских нерп. Чтобы создать работу, он жил в условиях дикой природы.

«Съемки проходили в течение двух лет. Чтобы снять максимально естественное поведение нерп, пришлось идти на риск – поселиться среди них на дрейфующих льдинах и жить посреди огромного озера», – рассказал Толстнев на своей странице в соцсетях.

Киносъемочная экспедиция перемещалась по Байкалу на небольшом надувном тримаране, чтобы запечатлеть лучшие кадры. В настоящее время работа уже готова и доступна для просмотра. Помимо нерп в ней рассказываются познавательные истории и о других обитателях озера.