Фермер из Иркутской области выиграл 3 млн рублей на развитие своего бизнеса

Глава фермерского хозяйства из села Савватеевка Ангарского городского округа Иркутской области Святослав Матвеев стал одним из 16 победителей грантового конкурса «Агростартап». Он получил государственную поддержку в 3 млн рублей, рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Средства гранта фермер направит на развитие своей птицефермы. Так, для увеличения объемов производства и реализации куриного яйца он планирует приобрести современное клеточное оборудование с системой очистки и автофургон для перевозки пищевых продуктов. Кроме этого, фермер обязуется создать три рабочих места на базе своего КФХ», – рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

В настоящее время в фермерском хозяйстве насчитывается 120 кур-несушек. К концу реализации проекта их количество будет увеличено не менее чем в три раза. Планируется производить не меньше 54 тысяч штук куриных яиц ежегодно.