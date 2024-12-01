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Аналитики рассказали, как часто иркутян увольняют за недостойное поведение на корпоративе

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob провели опрос среди представителей кадровых служб компаний и экономически активных жителей Иркутска. В ходе исследования они выяснили, как часто людей увольняют за недостойное поведение на корпоративе. Результаты есть у SIA.RU.

«6% опрошенных эйчаров рассказали, что в их компаниях были случаи увольнения сотрудников из-за ненадлежащего поведения на корпоративе: 4% указали на то, что работник уволился по собственной инициативе, 2% – что решение о расставании приняло руководство», – говорится в сообщении.

О подобных случаях вспомнили и 12% работающих иркутян: 6% рассказали, что инициатива исходила от провинившегося сотрудника, еще 6% – от руководства. Об увольнениях вследствие поведения на корпоративе чаще вспоминали мужчины. Иркутяне старше 45 лет свидетелями подобных историй оказывались чаще тех, кто моложе.

Большинство работников – 76% – не смогли вспомнить подобных ситуаций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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