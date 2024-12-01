Иркутский проект «Счастье чистой воды» стал победителем премии Russian Event Awards

Проект «Счастье чистой воды» из Иркутска занял первое место в номинации «Лучший проект по популяризации событийного туризма» в финале XIII Международной премии Russian Event Awards. Награждение состоялось накануне в Нижнем Новгороде, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Поздравляю команду администрации с победой в международном конкурсе Russian Event Awards. Мы смогли доказать, что Иркутску и иркутянам под силу многое. Благодаря таким проектам у нас есть возможность улучшать и украшать наш город, сохранять историю и наполнять ее новыми смыслами. Брать вершины на федеральных площадках – значит, получать шанс дополнительного финансирования на развитие Иркутска», – прокомментировал мэр Руслан Болотов.

Фестиваль «Счастье чистой воды» прошел минувшими зимой и летом. В рамках программы Ледовый город «Счастье чистой воды» в Иркутске появились более 150 арт-объектов из тысячи кубометров льда на туристическом маршруте «Зеленая линия», 33 буквы Иркутского алфавита в сквере имени Кирова, здесь же впервые залили каток вокруг фонтана, возле памятника Александру III открыли Аллею славы иркутского хоккея с мячом. Праздник сопровождали массовые мероприятия.

На площадке летнего фестиваля «Счастье чистой воды» участники установили рекорд России по самой массовой интеллектуальной игре. В квизе приняли участие 1209 человек.

Напомним, еще одним обладателем премии Russian Event Awards в 2024 году стал фестиваль «Сытый Бабр». Он занял третье место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».