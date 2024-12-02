Работа занимает первое место в жизни 24% иркутян

Первое место труду, чаще всего, отдают закупщики, специалисты по продажам, топ-менеджеры и водители. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Место работы в жизни

На вопрос «какое место занимает работа в вашей жизни» большинство опрошенных жителей Иркутской области ответили, что это зависит от специфики работы (32%), а еще четверть респондентов заявили, что для них семья важнее, чем работа (26%). Больше всего согласных с этим утверждением среди сотрудников сферы науки и образования (33%) и производства (32%).

24% иркутян выбрали вариант – самое важное, поскольку работа отнимает большую часть времени. Среди тех, кто придерживается такой точки зрения, чаще встречаются представители сферы закупок (41% из них), специалисты по продажам (37%), топ-менеджеры и водители (по 36%).

6% сообщили, что у них в приоритете личное развитие и это важнее работы. Преимущественно такой позиции придерживаются ИТ-специалисты (16%).

Любопытно, что по сравнению с аналогичными замерами прошлого года, в России (в целом по стране) немного снизилась доля ответов, что работа – это самое важное в жизни (–1%), в то же время на 3% выросла доля тех, кто считает, что семья важнее, чем работа.

Из чего складывается ценность работы

Среди тех местных респондентов, кто сейчас трудоустроен и не планирует увольняться, большинство отметили, что ценят в нынешней работе комфортные условия труда (64%), заработную плату и удобный график (по 60%), хорошее руководство (58%), а также стабильность компании (53%). Чуть реже отмечали такие качества работы, как наличие интересных задач (46%), развитие компетенций на текущей должности, возможность роста (41%), отсутствие дресс-кода (32%), признание в коллективе (31%), а также соцпакет и нематериальные бонусы (24%).

Однако, если сравнивать с прошлогодними замерами, стоит отметить, что выросла значимость интересных задач на работе, заработной платы и признания в коллективе. И наоборот, заметно снизилась ценность свободного дресс-кода в компании.

Кто считает свою работу идеальной

Только 8% опрошенных местных жителей могут назвать свою работу идеальной. Чаще других это представители направлений «Финансы, бухгалтерия» (23% в данной профессиональной группе), «Закупки» (22%), «Наука, образование» (21%) и «Продажи, обслуживание клиентов» (19%).

Подавляющее большинство респондентов не считают свою работу идеальной (76%), а оставшиеся 16% затруднились дать ответ.