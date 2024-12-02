ДискоЭльфы устроят шоу в «Слате» и кинотеатре New Cinema

С 6 декабря в супермаркетах пройдет яркая программа для детей от ДискоЭльфов из СлатаГрада, а на смену им придет Дедушка Мороз.

В СлатаГраде наступил волшебный месяц, и все жители готовятся к грандиозному новогоднему празднику. Однако, новогоднее настроение пришло не ко всем жителям. Поэтому помощники Деда Мороза – добрые эльфы и яркая елка из волшебного леса решают отправиться в магазины «Слата» и не только, чтобы помочь взрослым и маленьким сибирякам найти новогоднее настроение. Так звучит легенда нового проекта «Слаты».

Уже с 6 декабря начнутся эльфийские гастроли и пройдут в 17 супермаркетах «Слата», а также в кинотеатре New Cinema. Подробное расписание по дням и времени уже доступно на официальном сайте сети www.slata.ru и в социальных сетях. В программе диско атмосфера и зажигательные ритмы от эльфов, танцевальный бой, конкурсы, «волшебный колпачок», украшение живой елки и многое другое.

«Если вы хотите не просто сходить в магазин и услышать от своего чада «Мам, купи, ну купи!», а еще действительно подарить впечатления и то, что ребенок точно запомнит и будет рассказывать родным и друзьям, то непременно приводите его в «Слату». Программа длится всего час. Ярко, весело, задорно! А то, что каждый уйдет с подарками – это гарантировано. Дедушку Мороза знает каждый, а вот ДискоЭльфов еще никто не видел!», – поделилась руководитель отдела по связям с общественностью торговой сети «Слата» Яна Абалымова.

На протяжении часовой программы эльфы будут дарить веселое настроение маленьким покупателям, и всем взрослым, которым в жизни тоже нужно сказочное настроение. Для всех участников приготовлены сладкие подарки и не только.

Обещают, что Дедушка Мороз тоже будет. Сразу после веселых и заводных эльфов, в супермаркеты, под занавес уходящего года, прибудет Дедушка Мороз, который с радостью подарит подарки всем, кто расскажет новогодние стихи и истории.

Расписание эльфийских гастролей:

6 декабря

16:00 – ул. Дальневосточная, 164/4

17.30 – ТЦ «Цветной парк» ул. Байкальская, 250/1

19.00 – Слата- «Новая Дача»

7 декабря

17:00 – ул. Сибирская, 24

18:30 – ул. Депутатская, 63

20:00 – ул. Карла Либкнехта, 94

8 декабря

17:00 – Слата ТРЦ «Юбилейный»

18:30 – ул. Лермонтова, 90/1 ТЦ «Лермонтов»

20:00 – мкр. Первомайский, 54

Другие дни и время, подробнее, представлены на официальном сайте www.slata.ru