«Шок – это по-нашему» – аналитики о будущем курсе рубля

Аналитики рассуждают, вернётся ли курс теперь в диапазон 80-100 руб.? Или мы переходим в новый коридор 100-120 руб. на следующие 7-8 лет? И можно ли заработать на девальвации рубля?

Главная тема прошлой недели – обвал рубля. Введение санкций против Газпромбанка и проблемы с оплатой российских экспортных товаров создали дефицит валюты.

– Падение на 10% за неделю – это шоковый сценарий, – отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. – Он потребовал быстрых мер. Так, Центральный банк объявил, что до конца года не будет покупать валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина по бюджетному правилу. Таким образом, ежедневный спрос на валюту сократится на 8,4 млрд руб.

Примерно год назад Центробанк уже прибегал к подобному шагу. Это не вызвало заметного укрепления рубля, но стабилизировало курс.

– За последние 20 лет средний рост курса доллара составил 6,9% годовых. Показатель довольно слабый. Особенно в сравнении с средней доходностью фондового рынка, которая составила 20%. Однако двигался курс очень неравномерно. Годами он находился в каком-то диапазоне, и примерно раз в 8 лет происходила девальвация и переход в новый коридор, – подчеркивает эксперт БКС.

В целом, это довольно типично для экспортной экономики, которой приходится периодически девальвировать свою валюту, чтобы повысить конкурентоспособность своих товаров.

За последние два года среди участников рынка стало складываться впечатление, что новый коридор для курса – это 80-100 руб. за доллар, что видно и по прогнозам аналитиков, по цифрам в государственном бюджете, по котировкам фьючерсных контрактов.

– Вопрос сейчас в том, вернётся ли курс теперь в этот диапазон? Или мы переходим в коридор 100-120 на следующие 7-8 лет? На мой взгляд, более вероятен второй сценарий. Ещё в начале года я говорил, что исходя из объёма денежной массы, резервов и паритета покупательной способности, средний курс в этом году должен быть примерно плюс-минус 102 руб. за доллар. Этому помешало решение в апреле продлить экспортёрам обязательство по продаже

Дальнейшее ослабление рубля приведёт к увеличению цен на импорт и поднимет инфляцию, а следом и ключевую ставку, считает эксперт. Поэтому стоит ожидать дополнительных мер по сдерживанию курса.

– В такой ситуации лучшим способом отыграть инфляцию и девальвацию является покупка акций и, в первую очередь, нефтяных компаний. Они, собственно, и показали лучшую динамику по итогам этой недели, – резюмирует эксперт БКС.