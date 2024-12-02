Как найти участок для строительства жилья в Иркутской области?

В Иркутской области продолжает действовать социальный проект «Земля для стройки», который предоставляет доступ к информации о свободных участках для жилищного строительства.

Проект активно развивается, и в октябре-ноябре 2024 года сервис «Земля для стройки» пополнился новыми землями:

- 3 земельных участка в деревне Новолисиха Иркутского района общей площадью 6000 кв.м.

- 2 территории в деревне Черемушка Иркутского района площадью почти 120 тысяч кв.м.

Заместитель начальника отдела земельных отношений и земельного учета Министерства имущественных отношений Иркутской области Владимир Аполинский отмечает, что с каждым месяцем появляется все больше информации о земельных участках для индивидуального жилищного строительства. Размещение этой информации на публичной кадастровой карте позволяет гражданам реализовывать свои планы по улучшению жилищных условий и развитию туристической сферы в Иркутской области.

В рамках проекта «Земля для стройки» было выявлено 3686 участков и территорий общей площадью более 2300 га. Почти тысяча участков (927) уже была предоставлена желающим построить жилой дом, площадь таких земель составляет 675 га.

Тем, кто заинтересован в приобретении участков для жилищного строительства, заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Лариса Варфоломеева напомнила, что сведения о свободных участках для стройки размещаются на Публичной кадастровой карте Росреестра. Это происходит в рамках внедрения федеральной программы «Национальная система пространственных данных» (НСПД).

Для поиска на сайте Публичной кадастровой карты pkk.rosreestr.ru нужно выбрать в выпадающем списке «Земля для стройки» и ввести 38:*. Это позволит увидеть все свободные участки в Иркутской области, узнать их площадь, адрес и категорию земель. Здесь же можно направить в электронном виде обращение о своей заинтересованности в использовании конкретного участка.