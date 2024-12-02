Новости

Есть ли жизнь при ставке 21%?
Татьяна Степанова: «Рынок акций недооценен»
«Ключевая ставка – триггер для бизнеса, но не главный»
Александр Шадурский: «Ситуация не критичная»
Все материалы сюжета

Как найти участок для строительства жилья в Иркутской области?

В Иркутской области продолжает действовать социальный проект «Земля для стройки», который предоставляет доступ к информации о свободных участках для жилищного строительства.

Проект активно развивается, и в октябре-ноябре 2024 года сервис «Земля для стройки» пополнился новыми землями:

- 3 земельных участка в деревне Новолисиха Иркутского района общей площадью 6000 кв.м.
- 2 территории в деревне Черемушка Иркутского района площадью почти 120 тысяч кв.м.

Заместитель начальника отдела земельных отношений и земельного учета Министерства имущественных отношений Иркутской области Владимир Аполинский отмечает, что с каждым месяцем появляется все больше информации о земельных участках для индивидуального жилищного строительства. Размещение этой информации на публичной кадастровой карте позволяет гражданам реализовывать свои планы по улучшению жилищных условий и развитию туристической сферы в Иркутской области.

В рамках проекта «Земля для стройки» было выявлено 3686 участков и территорий общей площадью более 2300 га. Почти тысяча участков (927) уже была предоставлена желающим построить жилой дом, площадь таких земель составляет 675 га.

Читайте также:

Доля ипотеки на строящиеся частные дома в РФ выросла почти на треть
23 ноября 2024
Аренда домов на Новый год: спрос вырос на 40%, но цены практически не изменились
20 ноября 2024

Тем, кто заинтересован в приобретении участков для жилищного строительства, заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Лариса Варфоломеева напомнила, что сведения о свободных участках для стройки размещаются на Публичной кадастровой карте Росреестра. Это происходит в рамках внедрения федеральной программы «Национальная система пространственных данных» (НСПД).

Для поиска на сайте Публичной кадастровой карты pkk.rosreestr.ru нужно выбрать в выпадающем списке «Земля для стройки» и ввести 38:*. Это позволит увидеть все свободные участки в Иркутской области, узнать их площадь, адрес и категорию земель. Здесь же можно направить в электронном виде обращение о своей заинтересованности в использовании конкретного участка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Загородная недвижимость":
Все материалы сюжета (207)


Реклама на сайте

Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проведет прямую линию 10 декабря
Правительство Иркутской области продолжит работу по вопросам энергопотребления в регионе
Льготный лимит энергопотребления в Иркутской области повышен до 7020 кВт*ч в месяц
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес