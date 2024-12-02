Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проведет прямую линию 10 декабря

Глава региона ответит на вопросы жителей, расскажет, что удалось сделать в текущем году и какие работы еще предстоят. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Трансляция начнется в 19:00 на телеканале «Россия 24». Прямой эфир можно будет смотреть в социальных сетях «Вести-Иркутск».

– В прямом эфире пообщаемся обо всем, что волнует сейчас людей. Прекрасно понимаю, что большинство вопросов будет связано с нормами энергопотребления. Вижу обеспокоенность людей и желание получить подробные объяснения. Предыдущая прямая линия у нас прошла полгода назад, тогда мы с коллегами получили больше тысячи вопросов, – отметил Игорь Кобзев.

Напомним, 18 июля на прямую линию с Губернатором поступило более тысячи обращений от жителей Иркутской области. Во время прямого эфира операторы кол-центра приняли 446 звонков. Наибольшее количество вопросов поступило из Иркутска и Иркутского района, Ангарска, Тайшета, Усолья-Сибирского и Шелехова. Большинство вопросов касалось состояния дорог, жилищно-коммунального хозяйства и организации северного завоза, здравоохранения, мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, благоустройства территорий, образования и социальной защиты.